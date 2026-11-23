23/11/2026 16:48

【聚焦人幣】人民幣即期收升92點子報6.6643，創近三周新高

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6643，較上個交易日4時30分收盤價升92點子，創自11月2日以來近三周新高。全日在6.6782至6.6620之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升110點子，報6.6647。



中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7120，較上個交易日升11點子，止兩連跌，上個交易日報6.7131。



市場人士表示，日內美指從19個月高點回落，同時市場對美聯儲下月大幅加息預期降溫，人民幣則繼續受客盤結匯需求支撐，短期料延續偏強格局。另外招商銀行金融市場部認為，人民幣短期預計仍以雙向窄幅波動為主，延續6.65-6.70區間震盪格局。中期仍需繼續關注結匯因素對人民幣的支撐。(jt)