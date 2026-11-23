23/11/2026 15:34

【ＡＩ】特朗普稱只會向中國賣舊款芯片，中國外交部：中方此前已表明立場

《經濟通通訊社23日專訊》美國總統特朗普稱，美國只想向中國出售相對落後的芯片，並稱美國政府正就此與中方進行討論。對此，路透社記者今日在中國外交部例行記者會上提問，中方對此有何回應？中方是否正與美方討論購買此類芯片？



外交部發言人郭嘉昆回應稱，關於美國的出口管制措施，中方此前已經表明了立場。



上周郭嘉昆曾就美國收緊先進AI芯片對華出口限制表示，美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至橫加干涉中國同其他國家開展正常貿易與科技合作，無理打壓中國高新技術產業發展，這是典型的經濟脅迫和「長臂管轄」，背離雙方達成的共識，損害中國企業正當權益，擾亂全球產供鏈穩定。中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。(sl)