23/11/2026 09:23

【美股大地震】特朗普歸咎民主黨致美股蒸發逾6萬億美元，指與伊朗合力推高油價

《經濟通通訊社23日專訊》美國總統特朗普周日(22日)在社交平台連發貼文，將近期美股急跌完全歸咎於民主黨。



特朗普指出，自民主黨在11月3日國會中期選舉取得相當奇怪的「勝利」以來，美股市場已蒸發超過6萬億美元，單計納斯達克指數便已下跌20%。他批評這百分百是因為民主黨奉行反增長及只圖報復的政策。他警告若對方不盡快改變，情況只會惡化，但強調國家很快會再次強大。



此外，特朗普亦指責民主黨與伊朗在選舉前竭盡全力維持高油價，並稱選後油價已跌至創紀錄低點。他表示遺憾選民在投票前未有察覺並支持了民主黨，又指伊朗領導人認為民主黨人軟弱無能及美國正在崩潰，但他保證絕不會讓這種情況發生。(rc)