23/11/2026 09:24

【ＡＩ泡沫】貝森特促英偉達解釋對華售晶片，美國政府將追查內部合規及管理層責任

《經濟通通訊社23日專訊》美國財長貝森特周日（22日）受訪時表示，美方正要求英偉達就向中國出售晶片一事作出解釋，並將追查誰人負責該公司的合規事務。



貝森特指出，當局一直與英偉達的臨時管理層、主要董事及律師保持聯繫，要求盡快釐清當時的企業文化，並查明事件屬基層、中層抑或最高管理層知情。



事緣英偉達前行政總裁黃仁勳早前捲入多宗婚外情風波，引發美國監管機構、聯邦調查局(FBI)、國會及公司內部調查，以及投資者擬議集體訴訟。黃仁勳辭職數日後，特朗普政府隨即收緊先進人工智能晶片對華出口管制。



貝森特相信英偉達董事會將給出詳盡且有力的答案，並強調必須弄清楚最終責任誰屬。對於美國總統特朗普上周五稱希望黃仁勳道歉並重返英偉達，貝森特指需掌握更多資訊才作評論。(rc)