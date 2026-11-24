22,295.94
-87.80
(-0.39%)
3,555.49
+16.54
(+0.467%)
3,980.91
+22.62
(+0.571%)
10,550.87
+96.50
(+0.923%)
60,460.6100
-810.3100
(-1.323%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
60,460.61
-810.31
-1.323%
1,699.1600
-11.4500
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24/11/2026 09:05
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|104.299
|104.317
|-0.018
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.92/96
|158.95/99
|158.99/03
|歐元/美元
|1.0909/13
|1.0904/08
|1.0902/06
|英鎊/美元
|1.3040/44
|1.3031/35
|1.3030/34
|美元/瑞郎
|0.8412/16
|0.8414/18
|0.8415/19
|美元/加元
|1.4358/62
|1.4365/69
|1.4362/66
|澳元/美元
|0.6632/36
|0.6625/29
|0.6626/63
|紐元/美元
|0.5453/57
|0.5448/52
|0.5447/51
|美元/人民幣
|6.6658/62
|6.6671/75
|6.6648/52
|美元/港元
|7.8413/17
|7.8420/24
|7.8425/29
上述報價只供參考用