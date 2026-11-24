24/11/2026 08:30

【ＡＩ泡沫】英偉達董事會曾聽取政府高層意見，認同黃仁勳復任不構成國安風險

《經濟通通訊社24日專訊》英偉達(US.NVDA)周一(23日)公布，董事會一致通過即日起恢復黃仁勳出任總裁兼行政總裁(CEO)及董事職務，推翻早前拒絕其回歸的決定。董事會在決策過程中曾聽取美國政府高層意見，認為黃仁勳復任不構成國家安全風險。



英偉達董事會表示，經多輪討論及會面後，對黃仁勳的坦誠程度及領導能力表示肯定，認為其復任符合股東及公司各方利益。



英偉達同時表示，將繼續由獨立董事組成的委員會調查涉及黃仁勳的外國情報活動事件，並成立國家安全及出口管制委員會，加強相關監督。此外，公司將增設首席合規官職位，並繼續配合政府調查。



黃仁勳：將帶領公司迎新一輪工業革命



黃仁勳表示，對重掌公司感到榮幸，將以謙卑態度承擔責任，承諾帶領公司迎接新一輪工業革命。



黃仁勳感謝董事會主席瓊斯的領導，以及財務總監克雷斯和管理團隊在過渡期間維持公司運作。克雷斯將卸下臨時CEO職務，繼續擔任財務總監；琼斯則留任董事會主席。



他亦向員工、股東、業界人士、合作夥伴及家人致謝，並表示期待盡快重返工作崗位。(yc)