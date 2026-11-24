24/11/2026 09:16

【ＡＩ泡沫】特朗普親自致電參與英偉達董事會會議，介入促成黃仁勳復職

《經濟通通訊社24日專訊》美國總統特朗普據報親自致電參與英偉達(US.NVDA)董事會會議，力促黃仁勳復任行政總裁(CEO)。



白宮通訊主任Steven Cheung表示，特朗普全程參與會議，形容英偉達董事會作出正確決定，強調必須保護人才。



特朗普接受CNBC訪問時表示，自己介入對黃仁勳復職非常重要，曾直接與董事會溝通。特朗普並指，黃仁勳是美國的重要人才，需要他繼續領導英偉達，帶動美國經濟發展。被問及黃仁勳是否已「大到不能倒」，特朗普予以否認，但隨即大讚對方，強調美國需要這類頂尖人才。



特朗普稱，司法部長Todd Blanche已確認，政府並無掌握黃仁勳涉及違法行為的證據，亦無理由相信其復任會構成國家安全風險。



特朗普也指出，黃仁勳理論上可以前往中國，協助當地開發更先進的人工智能，相信中方願意滿足其所有要求，但強調黃仁勳從未向他提出過這想法。



談及美股是否出現AI泡沫，特朗普表示現階段不擔心，理由是美國擁有黃仁勳這位頂尖科技領袖，有助美國保持AI競爭優勢。(yc)