24/11/2026 09:22

【ＡＩ泡沫】眾議院候任議長矢言續查英偉達及商務部，促國防法案收緊AI晶片對華出口管制

《經濟通通訊社24日專訊》美國眾議院民主黨領袖、候任議長傑弗里斯周一(23日)表示，國會將就英偉達(US.NVDA)的商業不當行為展開迅速、全面調查，並調查商務部長盧特尼克及商務部涉嫌濫權問題。



傑弗里斯批評英偉達董事會恢復黃仁勳出任行政總裁的決定「站不住腳、不負責任且令人費解」，強調國會不會因任何阻力而放棄調查。他又指出，美國不能為個人經濟利益而犧牲國家安全。



出口管制方面，傑弗里斯要求年度《國防授權法案》納入嚴格措施，防止中國及其他對手取得先進人工智能技術。事件亦涉及英偉達晶片疑遭轉運至中國，以及美國商務部處理相關調查的爭議，令華府對AI晶片出口及國家安全的審查進一步升溫。



而總統特朗普親自致電參與英偉達董事會會議，力促黃仁勳復職一事，引發美國兩黨議員質疑。民主黨亞利桑那州參議員加列戈要求調查復職公告公布前的股票持倉變動，懷疑是否涉及可疑交易，並批評白宮腐敗。共和黨議員亦質疑董事會如何排除國家安全風險。(yc)