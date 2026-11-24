24/11/2026 11:32

【外圍經濟】新加坡上調2026年經濟增長預測，料GDP增長約6%

《經濟通通訊社24日專訊》新加坡進一步上調今年的經濟增長預測，貿工部周二表示，預計今年國內生產總值(GDP)增長約6%。



貿工部指出，人工智能(AI)熱潮對經濟的提振超出預期，蓋過油價上漲及近期股市科技股遭拋售帶來的拖累。



這是新加坡政府今年第三次上調經濟成長預測，此前的預測從2025年公布的1%至3%，上調至今年2月的2%至4%，再於8月上調至4.5%至5.5%。



不過貿工部預計2027年GDP增長步伐將放緩。隨著AI投資步伐減慢，且新加坡大多數主要貿易夥伴失去動力，經濟增長可能放緩至2.5%至4.5%。(yc)