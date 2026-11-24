24/11/2026 08:35

【開市Ｇｏ】黃仁勳強勢回歸英偉達美股狂歡，太古年內第三度減持國泰

【要聞盤點】



1、美股三大指數周一（23日）全線大幅反彈，科技股及人工智能相關股份成為升市火車頭。英偉達(US.NVDA)董事會宣布重新起用聯合創辦人黃仁勳出任行政總裁，消息刺激市場投資情緒回暖，英偉達股價急升31.5%。道指收市升1447.98點，或3.01%，報49595.31點；標指升326.78點，或4.73%，報7237.17點；納指升1471.82點，或6.51%，報24089.56點。中國金龍指數無升跌。日經指數開報57852.5點，低開28點。



2、英偉達(US.NVDA)周一公布，董事會已一致通過決議，即日起恢復黃仁勳出任總裁兼行政總裁及董事職務。黃仁勳回歸推動股價大漲31%，創下2003年以來最大單日漲幅，市值創紀錄地一日間增加近萬億美元。



3、美國眾議院民主黨領袖、候任議長傑弗里斯周一表示，國會將就英偉達的商業不當行為展開迅速、全面調查，並調查商務部長盧特尼克及商務部涉嫌濫權問題。



4、黃仁勳12月3日將在參議院銀行委員會公開作證，聽證會將重點審查美國出口管制執行情況。美國商務部已將Megaspeed列入貿易黑名單，禁止其購買先進AI晶片。



5、紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，美國通脹仍處於過高水平，聯儲局仍需採取行動，確保通脹及時及持續回落至2%的政策目標。



6、11月美國綜合PMI初值降至54.6，較10月終值55.9下滑，創四個月低點，顯示當地企業活動擴張速度放緩，外媒分析，美國經濟景氣度受物價高企、運輸延誤及產能受限等因素困擾，製造商與服務業供應商營運明顯承壓。



7、美國總統特朗普預期中國將採購250架波音(US.BA)飛機，惟目前尚未明確相關訂單是否已經正式敲定；此外，特朗普亦預告即將公布一項涉及大豆採購的「難以置信」貿易協議，但暫未披露具體買家身份。



8、新加坡金融管理局宣布，將與中國人民銀行深化金融合作，共同完善由雙方雙邊本幣互換協議支持的人民幣流動性便利機制，進一步促進兩地跨境貿易及投資資金往來。



9、本港積金局公布《強制性公積金計劃統計摘要》，當中顯示今年第三季以永久離開香港為理由，提早提取強積金的申索數目6300宗，按季增21.2%，按年減少8.7%，涉及金額15.34億元，按季大增27.5%，按年則減少7.6%。





【焦點股】



英偉達概念股：勝宏科技(02476)、匯聚科技(01729)、鴻騰精密(06088)

- 黃仁勳重返英偉達CEO位置，英偉達股價急飆31.5%

- 科技股普遍造好，納指收市急升6.5%



息口敏感股：長實集團(01113)、新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)

- 紐約聯儲銀行行長威廉斯表示美國通脹水平仍過高，需循序漸進收緊貨幣政策



太古A(00019)、太古B(00087)、國泰(293)

- 太古折讓近9%配售國泰逾4%股權料套現36億元，年內第三度減持

- 太古稱無意再售股



中際旭創(03308)

- 通過回購A股方案涉資不超過40億人幣，每股不超過600元人幣



三桶油：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)

- 利比亞主要輸油管道恢復運作

- 布蘭特期油回落至90美元以下



天岳先進(02631)

- 通過回購A股方案上限8000萬人幣，每股最高121元人幣



天齊鋰業(09696)

- 董事長蔣安琪提議集團回購A股，資金不超過8億人幣



越秀地產(00123)

- 擬每1000股派贈越秀房產基金122個基金單位



先通醫藥(9941)

- 超購5228倍一手分配率1.5%，暗盤潛水逾5%，今日掛牌





【油金報價】



紐約期油下跌4.5%，報80.17美元/桶



布蘭特期油下跌3.5%，報89.37美元/桶



黃金現貨下跌0.17%，報3629.40美元/盎司



黃金期貨上漲2.7%，報3634.58美元/盎司