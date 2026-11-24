24/11/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升9點子，兩連升報6.7111，創逾四年四個月高
《經濟通通訊社24日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7111，較上個交易日升9點子，兩連升，創2022年7月11日以來逾四年四個月新高，較市場預測偏弱約350點，上個交易日報6.7120。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7111
|-9.00
|1歐元/人民幣
|7.3008
|-488.00
|100日圓/人民幣
|4.2142
|-10.00
|1港元/人民幣
|0.8559
|-4.30
|1英鎊/人民幣
|8.7250
|-445.00
|1澳元/人民幣
|4.4363
|-63.00
|1紐元/人民幣
|3.6466
|-197.00
|1新加坡/人民幣
|5.1874
|-47.00
|1瑞郎/人民幣
|7.9583
|-84.00
|1加元/人民幣
|4.6573
|-116.00
|1人民幣/林吉特
|0.6152
|+15.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.2703
|-108.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.6000
|-149.00
|1人民幣/韓元
|200.9800
|-6.00