24/11/2026 09:40

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾四年四個月高，即期開市升3點子報6.6640

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7111，較上個交易日升9點子，兩連升，創2022年7月11日以來逾四年四個月新高，較市場預測偏弱約350點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開3點子，報6.6640，上個交易日即期匯率收盤報6。6.6643。



隔夜黃仁勳重返英偉達首席執行官職位提振了人工智能板塊的樂觀情緒，並促使交易員押注美聯儲將採取更強硬的政策立場，美債收益率走高，另外歐元區經濟數據不佳，美元指數刷新2025年3月底以來新高。



市場人士稱，市場風險偏好明顯回暖，焦點重回美聯儲政策走向，但人民幣中間價無視隔夜美元強勢反彈，這或提振即期匯價表現。(jq)