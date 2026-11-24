24/11/2026 09:54

【ＡＩ泡沫】黃仁勳重掌英偉達，美股夜盤續升，華爾街大行調升評級及目標價

《經濟通通訊社24日專訊》英偉達(US.NVDA)董事會恢復黃仁勳的行政總裁職務，消息刺激該公司股價盤中一度飆升37%，創2000年12月以來最大盤中升幅，收市升31.48%。現時美股夜盤英偉達續升約1%。華爾街分析師普遍歡迎黃仁勳回歸，紛紛唱好，上調對英偉達的評級及目標價。



Bernstein分析師Stacy Rasgon將英偉達評級由「持平大盤」重新上調至「跑贏大盤」，維持目標價200美元。他指出，黃仁勳離任原本是早前下調評級的主因，如今回歸令當前估值水平「暫時已有足夠支撐」，但同時批評董事會此前反覆無常的做法像一場鬧劇，令人質疑其決策流程。



花旗分析師Atif Malik維持「買入」評級，將目標價由225美元上調至240美元。他認為黃仁勳復職恢復了產品路線圖、客戶及供應商合作關係的連續性，若與Megaspeed有關的出口調查、眾議院委員會閉門質詢等問題能順利解決，將進一步催升股價。



此外，Baird分析師Tristan Gerra則維持「中性」評級及200美元目標價，但將英偉達列為「看漲的最新精選股」，認為短期股價已經超賣。



Navellier & Associates首席投資官Louis Navellier更形容，對於黃仁勳重返崗位「欣喜若狂」，並指出AI革命將會繼續。(rc)