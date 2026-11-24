24/11/2026 09:28

【ＡＩ泡沫】Megaspeed被列入美國貿易黑名單

《經濟通通訊社24日專訊》根據美國《聯邦公報》，美國政府將Megaspeed及其多間相關企業列入《出口管理條例》實體清單，禁止該些公司在未取得許可下採購先進晶片。



美國政府表示：「美國政府認定這些實體的行為有悖於美國的國家安全或外交政策利益」。英偉達行政總裁黃仁勳此前被揭與Megaspeed前高層、中國女子黃樂有婚外情。



以下是被列入實體清單的公司：



馬來西亞：

MSFusion Sdn. Bhd.

PT Megaspeed International

Speedmatrix Sdn Bhd



新加坡：

Apex Enterprise Solutions (Singapore) Private Limited

Megaspeed International Pte. Ltd.

Swiftdata Pte. Ltd.



泰國：

Megaspeed (Thailand) Co., Ltd.



(rc)