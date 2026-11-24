24/11/2026 10:06

【ＡＩ】黃仁勳復職英偉達急彈逾三成，特朗普持倉帳面料最多進帳1500萬美元

《經濟通通訊社24日專訊》受黃仁勳重新出任行政總裁一職的消息刺激，英偉達(US.NVDA)股價周一（23日）單日急升超過31%。據媒體測算，美國總統特朗普持有的英偉達股票市值因此最高增加1500萬美元。



根據特朗普11月5日向美國政府道德辦公室提交的財務披露文件，截至9月30日，他最多可能持有37萬股英偉達，但該數據未涵蓋黃仁勳10月因婚外情辭職後至11月期間的任何買賣操作。



由於申報文件僅提供交易區間範圍，若按「買入取上限、賣出取下限」推算，特朗普最多持有37萬股。而在周一反彈前，該批持倉較高位帳面曾虧損4200萬美元；惟若按「賣出取上限、買入取下限」的最低假設測算，他最少僅持有3.2萬股，對應市值530萬美元，是次股價反彈僅獲利130萬美元。(rc)