24/11/2026 11:40

【中東戰火】美再制裁逾20間伊朗影子銀行相關實體，一間位於香港

《經濟通通訊社24日專訊》美國財政部發表聲明，宣布制裁伊朗兌換中心（Iran Center for Exchange）等二十餘家與伊朗全球影子銀行網絡有關的兌換機構、空殼公司及其他實體。



美國財政部表示，這批制裁是「經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast）的一部分，旨在瓦解伊朗的全球影子銀行網絡。



根據聲明披露的名單分布，今次制裁對象包括13家兌換機構和銀行關聯支付中介公司。按地區劃分，當中以迪拜佔最多，共有8家相關機構被納入制裁；伊朗本地則有3家；而土耳其及香港亦各有1家機構上榜。



除了上述13家兌換機構及銀行關聯支付中介公司外，美國財政部的制裁對象還包括另外8家位於迪拜的空殼公司。今次行動針對伊朗全球影子銀行網絡的多個環節，合共涉及二十餘家相關實體。(rc)