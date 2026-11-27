22,694.77
+467.89
(+2.11%)
7,644.18
+150.84
(+2.01%)
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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27/11/2026 17:05
歐元兌美元報1.0965，法國第三季GDP按季收縮0.1%遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|103.802
|103.777
|0.025
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.43/47
|159.32/36
|159.24/28
|歐元/美元
|1.0963/67
|1.0974/78
|1.0967/71
|英鎊/美元
|1.3123/27
|1.3120/24
|1.3105/09
|美元/瑞郎
|0.8361/65
|0.8343/47
|0.8343/47
|美元/加元
|1.4243/47
|1.4232/36
|1.4247/51
|澳元/美元
|0.6674/78
|0.6668/72
|0.6633/37
|紐元/美元
|0.5483/87
|0.5486/90
|0.5468/72
|美元/人民幣
|6.6546/50
|6.6543/47
|6.6632/36
|美元/港元
|7.8297/01
|7.8306/10
|7.8369/73
*上述報價只供參考用