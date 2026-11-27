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27/11/2026 09:05
歐元兌美元報1.0962，前西班牙央行行長德科斯接任新任歐洲央行總裁
美匯指數
|指數
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|美元/日圓
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|歐元/美元
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|1.3105/09
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|0.6634/38
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|0.5468/72
|0.5468/72
|美元/人民幣
|6.6634/38
|6.6631/35
|6.6632/36
|美元/港元
|7.8375/79
|7.8364/68
|7.8369/73
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