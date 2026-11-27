27/11/2026 08:08

《國金頭條》美股休市，沙特煉油廠遭胡塞武裝襲擊致部分運營中斷，油價漲逾1%

《經濟通通訊社27日專訊》美股周四（26日）因感恩節假期休市。美國假日期間，也門胡塞武裝襲擊了沙特阿拉伯位於紅海沿岸的吉贊煉油廠，導致部分運營中斷，威脅中東原油出口復蘇。布蘭特期油上漲1.94%，至每桶96.44美元。紐約期油上漲1.54%，升至每桶84.97美元。



外匯市場方面，美元兌日圓基本持平，最新報每美元兌159.26日圓。



美元指數升0.11%，報103.78。歐元兌美元基本持平，報1.0972美元。



金價周四徘徊在約15個月低點附近，黃金現貨下跌0.4%，報每盎司3573.48美元。



歐洲股市周四反彈，結束兩連跌。斯托克歐洲600指數報636.98點，升1.75%。英國富時100指數漲1.75%，報10609.3點。法國CAC 40指數上漲1.61%，報8108.74點。德國DAX指數上漲2.08%，報25215.52點。（yc）