27/11/2026 14:48

【國際要聞】新西蘭國會選舉結果出爐，執政聯盟及反對派均未獲過半議席，出現「懸峙國會」

《經濟通通訊社27日專訊》新西蘭11月7日舉行國會選舉，周五公布選舉正式結果，現屆執政聯盟差一席才能過半數，反對派陣營議席同樣未過半，出現「懸峙國會」局面。新西蘭元先是下跌，之後很快收復失地反彈。



官方數據顯示，現任總理拉克森領導的國家黨，所得議席由初步點票時的42席減至最終結果的40席，即使加上盟友行動黨的13席及新西蘭優先黨的12席，聯盟合共只有65席，尚欠1席才達到過半數的66席。執政聯盟將與手握7席的機會黨展開組閣談判。



反對陣營方面，工黨獲36席，綠黨獲17席，毛利黨獲5席，合共取得58席，即使加上機會黨也未能過半。



如果最終未能組閣，新西蘭或需重新舉行選舉。(yc)