27/11/2026 16:09

【外圍經濟】美國民眾迎來「汽油最貴感恩節」，5天假期料多花9.8億美元油費

《經濟通通訊社27日專訊》美國油價追蹤企業GasBuddy預測，截至11月29日的5天感恩節假期期間，美國民眾的汽油開支將較去年多出約9.8億美元，令今年可能成為當地「汽油最貴的感恩節」。



GasBuddy負責人德漢恩指出，儘管進入11月以來美國油價有所回落，但目前並非慶祝油價下滑之時，各州民眾的汽油花費仍高於去年水平。加油站監測數據亦顯示，今年8月、9月及10月的油價均創下月度新高紀錄。



受高油價拖累，美國汽車協會(AAA)預測本周末將有7290萬美國人自駕出行，低於去年同期的7310萬人，創紀錄的高油價是假期自駕出遊人數減少的主因。



美國布朗大學估計，自伊朗戰事爆發以來，美國消費者在購買汽油及柴油方面已累計多花1650億美元，相當於每戶家庭額外支出近1300美元。(rc)