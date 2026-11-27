27/11/2026 11:30

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▷ 偏好環球股票，含美日韓港市場

▷ 貨幣策略偏好澳元、人民幣、韓圓

《經濟通通訊社27日專訊》滙豐私人銀行發表《2027年投資展望：人工智能，實效可見》，並指出滙豐私人銀行 2027年第一季的四大優先投資策略：人工智能落地變現：把握人工智能採用者的潛在盈利及生產力提升，包括人工智能賦能應用與創新、先進製造、機械人及生命科學等領域的機遇；布局戰略性基建和產能：發掘支持人工智能應用、再工業化、能源與資源安全的投資機遇。其中在潔淨能源、電網及數碼基礎建設上的投資，有望為公開及私募市場帶來具韌性的利潤率及現金流。該行續指，把握潛在收益機遇：在高利率維持更長時間的環境下，優先投資中期優質債券及精選收益型資產，包括基礎建設、精選私募信貸及波幅策略，以助分散投資組合風險；透過多元資產分散投資增強韌性：結合股票及債券，並配置對沖基金、私募市場、基礎設施、黃金及精選房地產，在不確定性下尋求互補的回報來源及潛在通脹保障。該行指出，在黏性通脹、長期高企利率、地緣政治不確定性及貿易格局轉變持續帶來市場波動與分化的背景下，滙豐私人銀行維持承險策略，同時審慎挑選投資機遇。該行偏好環球股票，當中以美國及部分亞洲市場為主，包括日本、南韓及香港；同時亦關注科技板塊以外受惠於人工智能帶動生產力提升與創新的企業。該行預期，各地經濟增長及央行政策的差異將導致貨幣表現分化。因此對美元持中性觀點，偏好澳元、人民幣和韓圓，對英鎊、印度盧比和土耳其里拉則持較審慎看法。(bn)