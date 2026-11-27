27/11/2026 11:59

【ＡＩ】粵港灣智算(01396):科技股調整由於AI虹吸效應太明顯

《經濟通通訊社27日專訊》粵港灣智算(01396)主席羅介平指出，對於7至11月科技股出現巨大調整，並出現背離AI共識的情況，由於AI虹吸效應太明顯，令不同商業邏輯容易被混為一談。他亦指出，行業競爭激烈，面對接單挑戰及資源有限、潛在利潤稅收等因素，加上市場地緣政治等複雜性影響，金融工具兩面屬性，或被空頭利用。



不過，他亦認為，美國中期選舉以後一系列事件，其實是爭奪AI發展方向，並非推翻AI發展。



「AI虹吸效應」是指人工智能(AI)產業快速發展時，大量吸納全球資金、半導體產能、算力資源與產業利潤，導致其他市場或傳統產業出現資源排擠與資金外流的現象。



*建議投資能穿越周期的資產*



羅介平表示，公司算力底座業務屬於穩賺，但模型公司全錄虧損，兩者預測市盈率(PE)不能混為一談。他建議投資者用確定性對抗周期，強調「泡沫不是終點，是資產重新定價的入口」。



他指出，能穿越周期的資產，分別要符合真實需求已驗證、長壽命及可跨代復用、邊際運營成本低、區位與接入稀缺，以及高轉換成本，而業界貶值速度由快至慢依次為Token價格、GPU服務器、機電設備，以及土建、土地與電力設備。他亦建議，貶值快的要快速收回成本；貶值慢的則要看長期周期。(rh)