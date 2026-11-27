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▷ 採用eBPF技術實現無核心修改的漏洞防禦

▷ 成功阻截Java4shell及PHP漏洞攻擊實例

《經濟通通訊社27日專訊》思科(US.CSCO)與OpenAI宣布攜手推出開源項目Shirudo，旨在打造「預設即安全」的基礎架構，並使其具備自我防禦能力，以抵禦當今複雜精密的網絡攻擊。Shirudo在日文中意指「盾牌」，該項目採用eBPF技術，無需修改作業系統核心原始碼即可在核心內部執行小型自訂程式。透過這項技術，AI代理能夠識別漏洞、建立防護機制(shield)，並測試相關機制能否在不影響服務的情況下阻截攻擊。只有在測試證據顯示防護機制可安全運作後，才會正式啟用。每項防護機制均經過加密簽署，即使攻擊者已取得管理員存取權限，主機仍可在執行前驗證其真確性。在針對近期兩項嚴重漏洞「Java4shell」及PHP漏洞的測試中，Shirudo成功編寫程式碼，能夠偵測並阻截企圖利用這兩項漏洞發動的攻擊。透過採用代理式框架，Shirudo在發現漏洞後，能以相當AI驅動攻擊的速度，迅速作出應對。思科全球總裁兼首席產品總監Jeetu Patel表示，當前最重要的是為安全團隊提供所需工具，讓他們能夠以同樣迅速的速度，應對日益演變的AI驅動威脅。集團需要具備自我防禦能力的基礎架構，它們能夠以程式碼運行的速度採取行動、實時學習，並在修補程式安全部署前持續自我防護。很榮幸與OpenAI攜手推出Shirudo，朝著這一願景邁出重要一步。集團將繼續與更廣泛的社群合作，應對AI安全及防護的獨特挑戰。OpenAI總裁兼聯合創辦人Greg Brockman表示，集團正與思科緊密合作開發Shirudo，協助團隊在開發及部署修復方案期間，保護必須持續運作的系統。(bi)