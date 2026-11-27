27/11/2026 12:35

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 瀚亞投資預期全球經濟增長2027年放緩至2.5%

▷ 該行預測利率或於2027年年中見頂

▷ 看好亞洲科技股及印度日本分散投資機會

《環富通基金頻道27日專訊》保誠集團旗下資產管理業務瀚亞投資近日發布2027年市場展望。瀚亞預期，隨著財政及貨幣政策收緊，全球經濟增長將由2026年的2.7%放緩至2027年約2.5%。在市場回報分化的環境下，該行認為投資者有機會在追求增長與收益的同時，建立更具韌性的投資組合。報告亮點如下：*財政政策料將收緊，本輪加息幅度預期溫和，利率或於2027年年中見頂*能源價格回落有望紓緩通脹；而聯儲局結束加息周期後，美元兌大部分亞洲貨幣或轉弱*人工智能(AI)開支仍有增長空間，但投資回報料將分化；瀚亞投資看好業務優質的亞洲科技股，印度及日本則提供分散投資機遇*新加坡提供收息機遇，台灣的人工智能供應鏈及馬來西亞、泰國基建則可帶來增長機遇瀚亞投資首席投資總監Vis Nayar表示，即使全球經濟增長放緩，該行認為投資者仍有機會同時追求增長與收益。台灣的人工智能供應鏈可讓投資者受惠於持續的投資，而印度及日本的盈利動力，則為投資者提供額外增長及分散股票投資組合的途徑。在股息收益方面，由於市場領導板塊轉換迅速，該行認為投資者需要具備前瞻性，並發掘處於不同股息發展階段的企業。隨著利率於2027年年中見頂，亞洲及新興市場債券前景應有所改善，收益將成為回報的重要支柱。瀚亞投資首席經濟學家Ray Farris表示，政策收緊及經濟增長放緩，將令2027年的市場走勢更為波動。該行認為，市場目前對央行加息的預期偏高。在此背景下，該行對亞洲資產仍持正面看法。近期市場價格回落已反映相當部分盈利預測下調的風險，即使按盈利預測下調的情景進行壓力測試，估值依然具吸引力。監管及融資壓力或令部分人工智能開支延後，但強勁的需求，加上已經鎖定的資本開支規模，相信長期投資周期仍將持續。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。