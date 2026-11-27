27/11/2026 17:05

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 滬指27日收漲3.73%至3606.49點，成交額近2萬億元

▷ 國常會提出推動上市公司分紅回購，優化匯金功能

▷ 1-10月工業企業利潤同比增16%，10月增20.1%

《神州經脈》A股今日（27日）早盤一直徘徊於3500點下方，中央撐市消息一出，滬深股市開啟暴漲行情：滬綜指短時間內衝上3500點，更一舉攻上3600關；硬科技風向標--科創50指數飆逾一成，半導體產業鏈領升大市。滬綜指最終全日收漲3.73%報3606.49點，本周累升2.1%，深成指升7.24%，創業板指收高11.61%，科創50飆15.07%，雙創板單日漲幅均創2024年10月8日以來最大。成交大幅放量，滬深兩市全天成交額19998億元（人民幣．下同），逼近2萬億水平，較上個交易日大增6820億元或52%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6544，較上個交易日4時30分收盤價升56點子，兩連升，續創11月2日以來逾三周新高。今日人民幣兌一美元中間價今報6.7075，較上個交易日升21點子，創2022年7月11日以來逾四年四個月新高，較市場預測偏弱約470點。*今日新聞精選*1. 國務院總理李強今日主持召開國務院常務會議，研究持續深化資本市場投融資綜合改革工作。會議指出，資本市場事關經濟發展大局，將實施好存量政策，謀劃出台增量政策；推動上市公司加大分紅回購力度，加力發揮「國家隊」穩市作用，進一步優化中央匯金公司的類「平準基金」功能，提供充足流動性保障。分析指，這是國常會史上首次在一個月內兩次密集提及資本市場改革，當中提及穩定資本市場內容多達285個字，亦為史上首次。2. 繼國常會罕見釋放訊號穩定資本市場，午後官媒援引中國監管部門表示，將全力推動中長期資金入市政策文件取得更多成效；同時持續築牢資本市場風險防波堤防浪堤，全力維護資本市場平穩運行。監管部門並表示持續健全「長錢長投」的市場機制和生態，進一步推動長周期考核全面落實落地，持續深化公募基金改革，研究推出更多務實管用的新政策新舉措，推動形成長期投資回報穩定、投融資協調發展和市場功能有效發揮的良性互動。3. 國家統計局公布，1-10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額67373.6億元，同比增長16.0%（按可比口徑計算）。10月單月利潤同比增長20.1%，為五個月最高增速，較9月份加快5.7個百分點。國家統計局表示，下階段，要強化宏觀政策調節，進一步暢通經濟循環，不斷培育壯大工業領域新動能，持續鞏固工業經濟穩定運行基礎，推動工業經濟高質量發展。4. 國務院國資委黨委委員、副主任李鎮今日在中央企業專業化整合推進會上表示，中央企業要及時關注存在同質化競爭的情況，對業務重疊、產能過剩、低價競爭的板塊，堅決合併精簡。中央企業要關注業內技術創新動向，通過合理的併購等方式快速補上技術短板，縮短創新周期。投資運營公司在發揮資金優勢做好既定主業的同時，也可以通過組建併購聯合體、發起設立基金等方式，多渠道加大戰新併購力度。5. 外電消息，荷蘭政府表態將抵制美國進一步限制艾司摩爾(ASML)對華銷售的計劃，並稱美方擬議規則對這家歐洲市值最高的公司構成威脅。彭博報道，美國旨在遏制中國芯片產業發展的Match法案，將迫使荷蘭及其他盟友加強對先進設備的出口管制，其中包括總部位於荷蘭Veldhoven的艾司摩爾。荷蘭貿易部長Sjoerd Sjoerdsma周四（26日）在議會表示，荷蘭政府反對該法案的域外適用範圍。6. 彭博經濟研究調查顯示，中國11月經濟活動延續低迷態勢，出口導向型行業與國內相關行業之間的差距進一步擴大。預計官方製造業PMI將從10月的49.3升至49.5，表明製造業收縮幅度有所縮小。彭博認為，在外部需求支撐以及投資季節性放緩程度弱於往年的背景下，製造業表現可能相對較好；而受消費疲軟拖累，服務業可能進一步走弱。官方非製造業商務活動指數可能從49.7降至49.4，原因是服務業走弱的影響超過了建築業反彈帶來的提振。7. 2026廣州車展今日開幕，展期至12月6日。展場上，賽力斯集團副總裁、問界汽車CTO周林分享了在L3時代最新智能駕駛技術成果，發布了問界整車一體L3架構。周林表示，「L3時代，核心體驗就是脫手脫眼，人不需要一直握著方向盤，那在這種情況下，就需要保證絕對的安全。」另外，小鵬汽車(09868)在場宣布，2027年小鵬5款全球車型將登陸海外市場，小鵬P7車型也將於2027年第二季度登陸歐洲市場。小鵬集團表示，2026年全年海外銷量預計首次突破10萬輛。8. 據內媒「科創板日報」報道，小米(01810)AI眼鏡2代或將於12月中旬與小米18標準版手機同步發布，並於當天上市開售。小米官方暫未發布確認信息。小米AI眼鏡2代包括Q95Pro、Q95Pro多色版本、Q95顯示版本三款產品。其中，Q95Pro多色版本為電致變色鏡片版本，提供四檔鏡片調節。與眼鏡同步發布的小米18標準版手機起售價為5699元。小米首款AI眼鏡於2025年6月發布，定價1999元起，可選三種鏡框並支持線下和線上配鏡。(jq)