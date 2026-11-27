27/11/2026 11:06

【ＡＩ】愛沙尼亞警告有數據安全風險，籲停用DeepSeek、千問等

《經濟通通訊社27日專訊》愛沙尼亞以數據安全風險為由，呼籲政府機關、企業和家庭停用中國開發的深度求索(DeepSeek)、阿里巴巴(09988)旗下的「通義千問」，以及愛沙尼亞本土開發的人工智能平台Botastico。



愛沙尼亞司法暨數位事務部對14款人工智能(AI)工具進行評估，採用紅、黃、綠燈分級，其中，DeepSeek、通義千問和Botastico被評為有風險的「紅燈」。至於其他常見AI工具中，Google Gemini、微軟Copilot及歐洲開發的Mistral Vibe獲得「綠燈」評級，代表符合安全要求。



當局指，DeepSeek在中國境內處理資料，有關安全措施、資料處理商的資訊有限，加上缺乏符合規範的獨立證據，以及中國法律適用於平台，有被審查和影響的風險。政府機關早已禁止使用DeepSeek，並建議企業及家庭也停用。通義千問被評為「紅燈」的原因，是其在中國境內處理用戶資料，並用於訓練AI模型。至於Botastico缺少保密條款，部分資料處理流程不夠透明等。(jt)