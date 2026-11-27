27/11/2026 09:41

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾四年四個月高，即期開市貶3點子報6.6603

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7075，較上個交易日升21點子，創2022年7月11日以來逾四年四個月新高，較市場預測偏弱約470點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開3點子，報6.6603，上個交易日即期匯率收盤報6.6600。



隔夜因為感恩節假期，美國主要市場休市，美元指數變化有限。市場人士稱，美元持續強勢或逐漸影響市場對人民幣的預期，但短期人民幣有望延續穩中略升走勢。



新加坡華僑銀行(OCBC)外匯策略師Sim Moh Siong表示，美元與股市之間的關係可能繼續波動，一方面受到避險需求支撐，另一方面市場擔心人工智能(AI)行業若進一步放緩，可能拖累美國經濟增長。他稱，「進一步追漲美元的風險回報吸引力有所下降，但美聯儲偏鷹派的風險應會繼續支撐美元。」(jq)