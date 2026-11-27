27/11/2026 14:30

【ＡＩ】智譜(02513):中國大模型相對美國機會更多，於未來兩年突圍

《經濟通通訊社27日專訊》智譜(02513)董事會秘書肖磊表示，於未來3至5年，由於中國轉向前沿研發，並沒有「天花板」，因此認為中國大模型相對美國機會更多，而且在「無人區」(科技研發的未知領域)競爭更會更優於美國，且料於未來24個月突圍，甚至反超海外模型。



肖磊續指出，公司下一些階段會專注拓展各複雜環境持續穩定輸出編程能力。他亦料中國市場會堅持開源模型發展，以奪取話語權。



壁仞科技(06082)高級副總裁及投融資負責人李艷琳則指出，國產芯片有很大增長空間，並會體現於公司體現未來收入，由於看好國產化及國產模型適配更好。她亦稱，有信心國產芯片更多是實際上可用及更為好用，以及重申有信心壁仞下一代GPU性能超英偉達H200。



地平線機器人(09660)首席財務官王雷指出，於2028年公司將有大量海外收入，亦稱在發展機器人業務時，與原有汽車芯片業務具有共同點。曦智科技(01879)首席財務官張弘則指出，光計算國產性當下需求明確，料短期內未來數月陸續可見光計算高速連接到數據中心案例增加。(rh)