27/11/2026 08:55

【特朗普當政】特朗普指控政府蓄意報細GDP增長圖干預選舉，要求調查

《經濟通通訊社27日專訊》美國總統特朗普指摘其政府「蓄意」報細美國經濟增長數據，並以此作為指控選舉干預的依據，要求立即展開調查，但他未有提供任何實質證據。



特朗普周四（26日）透過社交平台發文稱，最新國內生產總值（GDP）數據顯示，美國第三季經濟按年率計算增長4.3%，高於先前公布的3.4%估計值。他形容兩者存在「重大差異」，宣稱中期選舉前公布的經濟數據「其實是假的」，強調這是「巨大且蓄意造成的錯誤」，要求當局立即調查。



事實上，美國經濟分析局會分階段公布GDP數據，隨著該機構陸續納入更多統計資料，整體經濟增長數據經常作出例行修訂。



特朗普過去亦曾對未如理想的經濟數據表達不滿，去年便曾在一份報告顯示就業增長疲軟後，解僱美國勞工統計局局長。(rc)