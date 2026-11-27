27/11/2026 09:09

【外圍經濟】西班牙央行前行長德科斯料將接任歐洲央行行長

《經濟通通訊社27日專訊》歐洲理事會主席Antonio Costa周四（26日）發布聲明，歐盟領導人同意推薦55歲的西班牙央行前行長巴勃羅·埃爾南德斯．德科斯（Pablo Hernández de Cos）出任歐洲央行行長，接替將於明年2月7日提前卸任的拉加德。



儘管德科斯仍需赴歐洲議會作證，但由於議會意見不具約束力，在當前政治協議下其任命已基本成定局，並將成為首位執掌歐洲央行的西班牙人。



現任國際結算銀行總經理的德科斯上任後，將掌管涵蓋21個成員國、3.5億人口的歐元區貨幣政策。他面臨的迫切任務包括遏制目前已達2%目標兩倍的通脹，以及應對法國等國高額舉債所引發的新一輪主權債務危機風險。倘若債息抽升妨礙貨幣政策的有效性，央行或需決定是否出手干預。



擁有經濟學博士及法律學位的德科斯，曾任巴塞爾銀行監管委員會主席。市場普遍認為他在貨幣政策立場上較競爭對手、荷蘭央行前行長科諾特(Klaas Knot)偏鴿，惟他在西班牙任內長期倡導嚴守財政紀律。(rc)