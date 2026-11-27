27/11/2026 10:19

【外圍經濟】韓股年內腰斬散戶慘蝕，女主播鏡頭前痛心哽咽，三星、SK海力士過半小股東損手

《經濟通通訊社27日專訊》韓國股市近月如坐過山車，急升後又暴跌。韓國KOSPI綜合股價指數周五（27日）早盤最新報4711.21點，比今年6月19日高位9385.59點累跌近一半。不但散戶慘烈損手，當地一名女主播在直播節目中分析走勢時，痛心得在鏡頭前哽咽含淚。



韓國財經頻道「首爾經濟TV」女主持金雅賢周三（25日）在直播節目中分析美股走勢時，聲音顫抖地安慰散戶「咬牙挺過去」。隨後畫面切至暴跌逾15%的三星電子槓桿產品走勢圖後，她更忍不住哽咽，眼眶泛紅，導播隨即緊急切到其他畫面救場，引起網民熱議。



股市劇烈震盪，韓國投資證券數據顯示，87.5萬名三星電子投資者中有58%錄得虧損；40.6萬名SK海力士投資者虧損比例更達75%。



韓國股民叫苦連天，有人在此前韓股猛升時下場追漲，甚至借錢炒股。也有人在跌市時入場抄底，沒想到「低處未算低」，一入市即慘蝕。網上更有韓國股民大呻「我六年的工資沒了」。(rc)