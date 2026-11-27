27/11/2026 12:53

【風雲人物】繼180億美元首輪贈股後，馬斯克宣布每年再向全美兒童加送一股SpaceX股票

《經濟通通訊社27日專訊》全球首富馬斯克繼宣布向全美所有18歲以下兒童贈予兩股SpaceX(US.SPCX)股份後，於周四（26日）感恩節在社交平台X宣布贈股再「加碼」，今後每年均會向全美兒童再送贈一股SpaceX股票。



以全美約7200萬名兒童及SpaceX周三（25日）收市價127.44美元計算，首輪贈股總值近180億美元。馬斯克稱SpaceX所贈的股份將於下月注入每個活躍的「特朗普帳戶」；而他以私人名義送贈的股份，則待明年6月禁售期屆滿後兌現。



新加坡華僑銀行財富諮詢主管Chez Anbu指出，讓兒童持續持有SpaceX經濟權益，有助建構全民共享AI與太空經濟紅利的敘事。(rc)