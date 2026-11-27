27/11/2026 11:09

【外圍經濟】韓國金融委員會下周召開穩定市場會議，擬擴大股市穩定基金

《經濟通通訊社27日專訊》韓國金融服務委員會將於下周一（30日）召集主要金融公司及相關機構，商討穩定金融市場的措施。鑑於近幾周韓國股市波動劇烈，預計會議將討論啟動及擴大現有規模逾10萬億韓元的股市穩定基金。



因應韓股近期暴跌，當地金融監管機構正評估包括銀行和證券公司在內的25家金融機構，向基金追加出資的能力。該局早於本月22日曾表示，已做好隨時啟動基金的準備。



資料顯示，韓國股市穩定基金目前總規模為10.76萬億韓元，其中10萬億韓元由25家金融機構出資，其餘7600億韓元則由包括韓國交易所（KRX）在內的證券相關機構出資。該基金於2020年設立並於2022年續簽承諾，採用募資機制而非預先預留資金，各機構可按實際需要隨時出資，上限為其承諾金額。(rc)