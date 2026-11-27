27/11/2026 14:26

【ＡＩ泡沫】黃仁勳副手普里與美超微電腦前女高層結婚，美超微曾捲入走私英偉達晶片案

《經濟通通訊社27日專訊》美國《華爾街日報》披露，除了黃仁勳以外，他在英偉達(US.NVDA)的副手普里(Jay Puri)也與客戶美超微電腦(Super Micro Computer)的一名女高層有戀愛關係，更在拍拖多年後結婚。美超微一直積極爭取取得英偉達晶片，其3名高層今年3月遭美國司法部起訴，涉將搭載英偉達晶片的伺服器走私至中國。



報道指，普里任職英偉達全球業務執行副總裁，是黃仁勳長年得力副手。普里與美超微前增長總監陳千麗（Cenly Chen，音譯）拍拖多年，今年3月在加州結婚。普里現已卸任，並轉任資深顧問。



報道引述英偉達現任及前任員工稱，陳千麗任職美超微期間常跟普里有往來，也會陪同上司到訪英偉達，要求英偉達供貨。在美超微內部，陳千麗也把自己塑造成英偉達聯絡人。



針對她和普里的關係引發利益衝突質疑，陳千麗發電郵澄清她未有參與晶片選擇或採購，強調從未靠私人關係獲取職業利益。美超微亦表示她不負責採購英偉達GPU。



美超微共同創辦人兼前董事廖益賢等3人，今年3月遭美國司法部起訴，涉將價值至少5.1億美元、搭載英偉達高階晶片的伺服器走私至中國。(rc)