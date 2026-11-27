27/11/2026 15:18

【ＡＩ】AI股波動、加息預期升溫，彭博美元指數勢創兩年來最長連漲

《經濟通通訊社27日專訊》受人工智能(AI)概念股波動，以及美國加息預期升溫刺激避險需求帶動，彭博美元即期指數11月以來累升1.8%，勢將連漲第三個月，創2024年以來最長月度連漲紀錄。美元兌其他十國集團(G10)貨幣均見上揚。部分華爾街策略師預計，美元漲勢將延續至2027年。



過去三個月，科技股下挫，加上美國經濟增長強勁、通脹高企，共同推動美元走強。策略師指出，令股市忐忑不安的AI投資熱潮，正在推動美國經濟成長並吸引資本流入，海外投資者兌換美元買入美國AI股票，也給美元帶來支撐。



加拿大帝國商業銀行(CIBC)外匯策略主管Sarah Ying指出，市場重新消化聯儲局採取更鷹派政策的預期，本月為美元帶來支持。



渣打銀行外匯研究及北美宏觀策略聯席主管Steven Englander形容，當前形勢猶如一場有利美元的風暴。(rc)