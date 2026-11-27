27/11/2026 15:34

【外圍經濟】英國淨移民人數較2023年高峰期大減逾九成，分析：技術移民減少恐損公共財政

《經濟通通訊社27日專訊》英國國家統計局(ONS)及內政部公布，截至2026年6月止的12個月內，英國淨移民人數降至7.7萬人，較上年的17.1萬人大幅回落，並較截至2023年3月止年度的94.8萬人高峰急跌逾90%，創1997年以來最低水平（新冠疫情期間除外）。



期內，移入人口按年跌17%至約73.8萬人，移出人口則按年減少4%至約66.1萬人。



簽證數據亦反映入境人數顯著收縮。2026年上半年，英國國際學生簽證及技術工人與家屬簽證的發放量，均按年大減38%，分別減少3.92萬份及2.63萬份。社會護理業相關簽證發放量更由高峰的10.8萬份銳減至1400份。



此外，今年以來循小型船隻橫渡英倫海峽抵英的人數按年跌39%，累計為23983人。



牛津大學移民觀察站資深研究員Ben Brindle預計，英國淨移民人數未來一年仍可能進一步下降。他指出，尋求庇護人數減少預計有利公共財政，但技術移民大幅減少，恐會對公共財政帶來負面影響。(rc)