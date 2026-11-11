11/11/2026 08:45

要聞盤點

1、美國10月通脹數據高於市場預期，加上聯儲局官員釋出偏鷹派訊號，市場對聯儲局12月加息的預期升溫，美股三大指數周二（10日）全線下跌。科技股受壓，英偉達(US.NVDA)股價急挫5.5%，拖累納指表現。道指收市跌157.86點，或0.3%，報52231.89點；標指跌29.01點，或0.38%，報7520.93點；納指跌187.26點，或0.74%，報25065.87點。日經指數開報60293點，跌236點。

2、美國10月消費物價指數(CPI)按月上升0.4%，高於市場預期的0.3%，但較9月的0.6%升幅放緩。扣除食品及能源價格的核心CPI按月上升0.3%，同樣高於市場預期的0.2%，並與9月升幅持平，反映核心通脹仍具一定黏性。

3、聯儲局官員接連釋出鷹派訊號。堪薩斯城聯儲銀行行長施密德表示，當前利率水平仍屬相對寬鬆，未對經濟構成足夠限制，強調控制通脹仍是貨幣政策首要任務；聯儲局負責監管事務的副主席鮑曼同日指出，若人工智能投資回報不及預期，企業估值或大幅下調，拖累股市並收緊金融環境；理事沃勒更稱，對更大幅度加息持開放態度，12月或需一次性加息50基點。利率期貨市場顯示，預期下月美聯儲必定加息，另有11%幾率額外加息0.25厘。

4、美國汽車協會(AAA)數據顯示，截至11月10日，全美普通汽油平均零售價降至每加侖3.9788美元，重返4美元以下，自7月以來首次跌穿每加侖4美元。

5、人工智能公司Anthropic計劃推進首次公開招股(IPO)。根據最新披露的招股資料，公司擬以每股70至78美元發行股份，價格區間中位數74美元計算，若承銷商全面行使超額配股權（綠鞋機制），預計淨募資額可達937億美元，規模有望超SpaceX創下的紀錄；若不行使，則約為846億美元。

6、英偉達行政總裁黃仁勳捲入婚外情及涉嫌遭外國情報機構接觸的風波，市場開始關注其接班安排。外媒引述分析指，獵頭公司或已開始在半導體業界物色潛在人選，包括AMD(US.AMD)行政總裁蘇姿丰及Arm(US.ARM)行政總裁哈斯。

7、阿里巴巴(09988)擬分拆晶片設計子公司平頭哥於香港交易所主板獨立上市，港交所已批准阿里巴巴推進有關計劃。

8、中國外長王毅表示，中歐雙方應致力於通過對話協商妥善解決摩擦分歧，希望法國幫助推動中歐經貿關係穩定發展。