11/11/2026 09:00

美國10月通脹數據高於市場預期，加上聯儲局官員釋出偏鷹派訊號，市場對聯儲局12月加息的預期升溫，美股三大指數周二(10日)全線下跌。科技股受壓，英偉達(US.NVDA)股價急挫5.5%，拖累納指表現。

道指收市跌157.86點，或0.3%，報52231.89點；標指跌29.01點，或0.38%，報7520.93點；納指跌187.26點，或0.74%，報25065.87點。

黃仁勳出軌事件持續發酵

大型科技股個別發展。受行政總裁黃仁勳出軌事件持續發酵影響，英偉達連續第二個交易日顯著受壓，股價下跌5.5%；微軟(US.MSFT)跌2.2%，蘋果(US.AAPL)跌0.6%，谷歌(US.GOOG)跌0.4%。亞馬遜(US.AMZN)則升1.5%，特斯拉(US.TSLA)升0.5%，SpaceX(US.SPCX)亦升0.7%。

10月CPI超預期，加息幅度恐擴大

美國勞工部公布，10月消費物價指數(CPI)按月上升0.4%，高於市場預期的0.3%，但低於9月的0.6%升幅；扣除食品及能源價格的核心CPI按月上升0.3%，亦高於市場預期的0.2%。

通脹數據公布後，市場進一步提高對聯儲局12月加息的押注，並開始關注加息幅度會否達半厘。聯儲局官員早前亦表示，若通脹持續偏高，不排除需要採取更大幅度的加息行動。美國兩年期國債孳息率升至4.731厘，十年期國債孳息率升至4.988厘，反映市場對利率前景的憂慮升溫。

現貨金下跌2.6%

貴金屬方面，美元走強及美債息上升削弱黃金吸引力，現貨金下跌2.6%，報每盎司4035美元；紐約期金下跌1.7%，報每盎司4041美元，金價仍守於4000美元關口之上。

美元兌日圓升至超158

外匯市場方面，美匯指數升0.5%，報102.24。美元兌日圓升0.58%，報158.81；歐元兌美元跌0.5%，報1.1162美元。

國際油價則連續第二個交易日下跌。美國官員淡化進一步對伊朗採取軍事行動的需要，市場對中東原油供應受阻的憂慮降溫，地緣政治風險溢價回落。布蘭特期油下跌0.5%，報每桶92.05美元；紐約期油跌0.5%，報每桶86.41美元。

撰文：經濟通國金組