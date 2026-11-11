11/11/2026 09:15

美國公布10月份通脹按月升0.4%，低於前值0.6%，但高於預期的0.3%，而且聯儲局理事沃勒在CPI出爐前曾預告，若10月CPI按月增0.3%甚至更高，便有可能支持12月加息0.5厘。加息預期大幅推高，目前利率期貨顯示12月加息0.25厘機會達91%，加息0.5厘機會亦有9%，美國十年期國債孳息率重新抽升至5厘上方。隔晚美股受累下跌，道指跌157點報52231，納指跌187點報25065，標普跌29點報7520。

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*中概、ADR受壓*

中概股隨市況受壓；阿里巴巴跌2.52%報102.72美元，拼多多跌1.37%報79.40美元，京東跌0.25%報28.31美元，百度跌1.63%報79.71美元，理想升1.22%報12.49美元，蔚來跌3.81%報3.28美元，小鵬跌0.88%報10.13美元，攜程升0.09%報44.08美元，富途跌5.44%報95.48美元。

ADR跑輸港股上日收市造價；騰訊(00700)ADR較港股低0.82%，折合414.4港元；小米(01810)ADR較港股低1.35%，折合30.2港元；美團(03690)ADR較港股低1.08%，折合74.7港元；友邦(01299)ADR較港股低0.61%，折合78.9港元；滙控(00005)ADR較港股低1.59%，折合141.0港元；港交所(00388)ADR較港股低0.98%，折合382.6港元。

*恒指熊倉加強部署開始形成挾上誘因*

美國勞工部只公布CPI月增率而不公布年增率，主因去年10月美國聯邦政府停擺導致當月數據缺失，為免影響數據故今次只有公布月增率。儘管12月加息已板上釘釘，甚至沃勒已提高市場預期至可能加息0.5厘，亞洲區股市跌殘後仍未翻身，維持低位徘徊，日股現跌0.2%，韓股跌0.5%。反映港股表現預期之「黑期」HS50指數現報24429，跌95點，較恒指上日收市低水128點，恒指開料跌約100點。

恒指連日徘徊24500後輪商開始跟進，參考恒指牛熊證街貨分布，昨日輪商加開24000至24499約500點牛證街貨區，拉近場牛熊街貨區距離，不計即日被殺94張對應期指張數的24400至24499最貼價區，24000至24399約400點街貨區合計淨新增353張對應期指張數，整體幅度亦不算多，料未構成下殺誘因。

相反昨日反市下提供水位讓熊區加倉，較貼價熊區淡友加強部署，24800至25199約400點街貨區淨增419張對應期指張數，24900至24999更累積922張對應期指張數成最重貨區，觀望恒指消化加息預期後有可能借勢上行至25000前嘗試挾淡倉；即市區間末維持24300至24800。

撰文：經濟通市場組