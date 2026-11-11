11/11/2026 14:06

受行政總裁黃仁勳出軌事件持續發酵影響，英偉達([us_stock]US.NVDA[/us_stock])連續第二個交易日顯著受壓，股價隔晚再跌5.5%收報168.89美元。不過，港股中與英偉達建立深度合作的公司股價暫未見受影響，是否應未雨綢繆，有貨先行減磅，無貨不宜沾手？

（AP圖片）

美媒：黃仁勳與黃樂關係促成75億美元英偉達晶片銷往中國

美國科技媒體The Information引述知情人士指，黃仁勳與新加坡企業Megaspeed前高層黃樂交往，二人的關係據報促成總值至少75億美元的英偉達晶片出貨到中國。報道指，黃樂聯同丈夫及胞姊，在中國及新加坡建立企業網絡以收購英偉達晶片。其中核心是2023年6月成立的上海世紀利通，該公司同年10月取得英偉達首選雲端夥伴資格，獲得優先取得晶片權利。報道亦指，當受美國出口管制限制的晶片訂單停滯時，黃樂便利用與英偉達及其分銷商的關係確保供應，協助約24萬顆H100、H200及部分A100晶片流入中國。

值得一提，美國早前已批准向阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、字節跳動及其他中國企業出口英偉達H200晶片。據路透近日引述知情人士報道，約60萬枚英偉達先進人工智能(AI)晶片目前存放於香港，等待運往中國內地。儘管科技企業需求殷切，北京仍未批准大規模進口。Nvidia表示，截至7月季度，H200對中國出貨佔數據中心收入不足1%。

分析：黃仁勳是英偉達核心DNA 如失去市值恐跌三分一

英偉達行政總裁黃仁勳捲入婚外情及涉嫌遭外國情報機構接觸的風波，事件引發股東提出集體訴訟，聯邦調查局(FBI)亦介入調查。市場開始關注其接班安排。外媒引述分析指，獵頭公司或已開始在半導體業界物色潛在人選，包括AMD(US.AMD)行政總裁蘇姿丰及Arm(US.ARM)行政總裁哈斯。

不過，知名科技股多頭艾夫斯(Dan Ives)昨日（10日）表示，英偉達如果失去黃仁勳，市值恐大跌三分之一。艾夫斯在一份報告中分析稱，如果黃仁勳離任，英偉達股價或會下跌25%至30%，即跌至每股122美元左右。他指：「黃仁勳離任不僅會改變公司的未來發展方向，還將徹底重塑人工智能GPU領域的競爭格局，無論是在美國、全球範圍內，情況都將出現劇烈變化。」艾夫斯指這是「關鍵人物風險」，即英偉達很大部分的價值與黃仁勳的知名度和形象綁定一起。「黃仁勳是英偉達的核心DNA，其AI的成功和雄心壯志與他繼續擔任CEO密切相關。黃仁勳是不可替代的。」他亦相信，英偉達管理團隊中沒有其他人可以無縫地接任CEO。

美銀列黃仁勳出軌事件三種潛在情景 仍予英偉達目標價350美元

美銀發表最新研報指，英偉達就行政總裁黃仁勳出軌相關疑慮展開獨立審查，為管治及政策層面添上不確定性；董事會表示，沒有理由相信公司機密或國家安全已受損害。該行認為，投資焦點在於事件會否僅屬公司個別問題，抑或觸發限制並擾亂整個人工智能基建，不應把指控等同已證實的業務損害。該行維持英偉達「買入」評級及目標價350美元。

該行提出三種情景：一是事件受控，領導層延續且無重大發現，基本面可重新成為焦點；二是不確定性持續，估值在盈利受影響前受壓；三是事態升級，出現不利發現、領導層變動或更嚴限制，需重新評估盈利。該行強調，關鍵在於區分頭條風險與客戶准入、訂單及執行層面的實質變化，而非假設事件可迅速解決。該行又指，若對新生態系統投資轉趨審慎，或拖慢依賴融資的人工智能項目，屬第二個傳導風險，影響記憶體、網絡及設備需求。

與英偉達深度合作港股分布上下游 包括鴻騰精密及聯想等

而港股中與英偉達建立深度合作的公司主要分布在AI服務器供應鏈、汽車電子、第三代半導體、智駕仿真、雲計算等領域。如按照上下游來劃分，上游企業向英偉達供應關鍵組件、技術或服務，處於英偉達供應鏈的前端環節。在這個環節中包含鴻騰精密(06088)和英諾賽科(02577)。鴻騰精密屬於一級核心零部件供應商，主要供應GPU高速插槽、互聯組件、液冷系統核心部件，部分為獨家供應。而英諾賽科則是供應功率半導體，也屬於核心供應商級別。

再看下游公司，其實就是向英偉達採購產品的公司，比如採購英偉達的GPU、晶片平台、軟件工具等，進行產品開發、系統集成、解決方案部署或服務運營，處於英偉達供應鏈的後端環節。這些公司中的港股公司，主要包括聯想集團(00992)、博泰車聯(02889)、五一視界(06651)等。

麥嘉嘉：若事件導致出口管制會影響整個產業鏈 若有貨宜減磅

（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，黃仁勳事件目前已由私人爭議轉向公司治理，即使美股有些科技及晶片股反彈，英偉達股價仍要跌。現時公司特定風險是管理層和治理，尤其董事會調查，最終會否罷免黃仁勳職位，雖然他表示自己不會辭職，但關鍵人物的風險溢價不斷上升，最重要是下一步，調查後會否引發更多關於機密資料或利益衝突的消息，這就會涉及公司的法律、整改及聲譽的成本，再到更深層次就涉及出口管制及客戶，因一系列消息可能引發監管行動，繼續影響供貨及客戶合作，而隨著消息不斷發酵，美國在法規上可能會加快限制晶片出口。總之，事件發展有機會逐步遞升，當然背後可能涉及民主黨及共和黨的政治角力。

至於對港股英偉達產業鏈影響，麥嘉嘉指，英偉達猶如整個產業鏈的樹幹，若其估值受打擊，整個產業鏈估值都會下挫，但對於個股，例如鴻騰精密近幾日跌勢，不是單純因黃仁勳事件，很大原因在於公司本身核心問題，雖然鴻騰第三季收入有增長，但經營溢利跌近三成，即使毛利率有改善，市場開始重估其盈利轉化速度。而黃仁勳事件真正影響上下游中國產業鏈股份，要到一旦因監管行動及此次調查甚至相關法案通過而影響供貨或客戶合作；基於事件有機會向上述三個層次慢慢推進，不會很快解決，最終董事會或會罷免黃仁勳，事實上其控制公司股權也只有4%。現時英偉達股價會不斷反映關鍵人物風險溢價上升，去到最後出口管制就會影響整個產業鏈，若見趨勢真的向第二、三層次推進，此類股份可能會受到些影響，雖然公司本身基本因素仍最重要，但若有貨宜壓低持貨比例，始終此潛在風險因素會限制其股價表現，一旦消息惡化更有調整壓力，且整個AI產業鏈現時也面對估值重估；未有貨則不宜吸納，因彈升力度有限，除非個別公司公布盈利很正面。

鴻騰精密半日升1.49%報2.72元，英諾賽科升2.19%報27.96元，聯想集團升1.1%報19.32元，博泰車聯升3.26%報56.95元，五一視界升1.2%報58.9元。具AI概念的大型科技股則隨大市普遍向下，阿里跌0.79%報100.8元，騰訊跌1.2%報412.8元，百度(09888)跌1.38%報78.6元，快手(01024)跌1.66%報28.5元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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另外，永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管 麥嘉嘉，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評藥明康德及大市，立即重溫

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