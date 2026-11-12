12/11/2026 08:54

美股三大指數周三(11日)全線造好，科技股成為大市升勢主要動力。人工智能基建公司CoreWeave(US.CRWV)公布業績及上調全年收入展望，並預期於2028年實現盈利，緩解市場對AI投資回報及企業融資能力的憂慮，刺激科技股反彈。其中，CoreWeave股價急升24.7%，帶動納指跑贏大市。

道指收市升254.6點，或0.49%，報52486.49點；標指升98.45點，或1.31%，報7619.38點；納指升400.31點，或1.6%，報25466.19點。

連跌兩日的英偉達(US.NVDA)日內反彈2.9%，惟行政總裁黃仁勳再被爆出疑與女下屬有染，英偉達董事會計劃罷免他，該公司股價盤後曾跌8%。

其他大型科技股方面，特斯拉(US.TSLA)升2.9%，蘋果(US.AAPL)升2%，谷歌(US.GOOG)升2%。Meta(US.META)及微軟(US.MSFT)分別下跌近2%及約2.3%，亞馬遜(US.AMZN)亦跌約1.7%。

美元走強，日圓受壓曾迫近160關口

外匯市場方面，市場進一步提高對聯儲局下月加息的預期，支持美元匯價走強。美匯指數升約0.6%，報102.9，逼近2025年4月以來高位。日圓進一步受壓，美元兌日圓升至159.8水平，升0.7%，逼近160日圓的重要心理關口。

歐元兌美元顯著受壓。歐元兌美元一度跌至約1.1082美元，匯價日內報1.1093美元，下跌0.6%。

現貨金跌穿4000美元關口

貴金屬方面，現貨金下跌約1.1%，報每盎司3985美元，紐約期金亦跌約0.9%，報每盎司3992美元，雙雙跌穿4000美元關口。

國際油價輕微反彈

國際油價周三輕微反彈，紐約期油微升0.2%，報每桶86.28美元；布蘭特期油升0.9%，報每桶92.36美元。伊朗安全官員表示，德黑蘭不會容許任何濃縮鈾材料離開伊朗，令市場對美伊短期內達成協議、緩和中東局勢的憧憬降溫，重新推高原油供應風險溢價。

撰文：經濟通國金組