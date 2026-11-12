12/11/2026 19:59

港交所(00388)今天舉辦ETF峰會2026，匯聚數百名業界領袖及嘉賓，共同探討香港ETF市場的最新發展。隨著市場屢創新高及產品持續創新，香港ETF市場保持蓬勃發展勢頭。

（鄭日棱攝)）

峰會吸引機構及私人財富投資者、資產管理公司、發行商及其他市場參與者，就交易所買賣基金（ETF）市場的最新發展趨勢深入交流，議題涵蓋機構投資者參與、投資者需求變化、產品創新、跨境機遇及代幣化等。

港交所市場主管余學勤表示，今年的ETF峰會再次匯聚市場各界，共同探討如何把握下一階段的增長機遇。成功的ETF市場不僅需要產品，更有賴完善而充滿活力的生態圈。指數及基準為產品創新奠定基礎，多元化的產品選擇有助吸引更多投資者及投資策略，而更廣泛的市場參與則能提升流動性及擴大市場規模。

他續指，港交所正積極結合這些優勢與香港獨特的互聯互通優勢，發揮相互促進的作用，進一步激發市場活力，為投資者提供切合實際需要的投資組合方案。

香港交易所買賣產品（ETP）市場持續展現強勁增長動力。截至2026年10月底，ETF及槓桿及反向產品的資產管理規模達6165億港元，平均每日成交金額則按年增長23%，達465億元，創歷史新高。

產品生態圈持續擴展。截至10月底，香港市場共有246隻ETF及29隻槓桿及反向產品，當月有三隻ETF上市。ETF自納入滬深港通以來，交投不斷增長。2026年首十個月，北向ETF平均每日成交金額達人民幣50億元，按年上升48%；南向ETF則達46億港元，按年上升8%。

撰文：經濟通採訪組