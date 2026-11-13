13/11/2026 08:50

要聞盤點

1、美股周四（12日）受科技股波動及地緣政治風險影響，三大主要指數全線下跌，惟收市前跌幅有所收窄。英偉達(US.NVDA)聯合創辦人兼行政總裁黃仁勳宣布辭職，消息拖累股價急挫最多14%，收市跌幅收窄至4.3%。與此同時，美國總統特朗普表示，美國毋須與伊朗達成協議，加劇市場對中東局勢及能源供應的憂慮，刺激國際油價回升。美股早段受英偉達突發消息拖累而顯著下挫，其後部分科技股及能源股回升，帶動大市收窄跌幅。美股三大指數收市全線報跌。道指跌189.4點，或0.36%，報52297.09點；標指跌26.98點，或0.35%，報7592.4點；納指跌100.1點，或0.39%，報25366.09點。日經指數開報61403點，升584點。

2、英偉達周四宣布，創辦人黃仁勳即日起辭去公司總裁、行政總裁及董事職務。現任執行副總裁兼首席財務官克雷斯(Colette Kress)獲委任為臨時行政總裁，並暫時兼任CFO，直至正式繼任人選確定。美國總統特朗普則建議，由蘋果(US.AAPL)前行政總裁、現任董事會主席庫克接替黃仁勳，出任英偉達行政總裁。

3、據《路透》報道，黃仁勳除早前曝光的兩段婚外情外，據報還曾與另一名英偉達女員工發展親密關係，目前未有公開其姓名，未能聯絡該名女士置評。另外，黃仁勳已同意於美國感恩節前出席國會聽證會，就涉及其個人關係及中國晶片出口等相關問題作供。

4、美國司法部據悉調查被指為中國間諜的Alice Huang，事涉與其相關的實體是否參與將超微電腦產品走私至中國，並在一項間諜調查中審視她與黃仁勳的關係。而特朗普稱美中在間諜活動上是「你來我往」。中國外交部則表示美國應停止編造所謂間諜敘事、為實施科技封鎖尋找借口。

5、特朗普表示美國無需與伊朗達成協議，並要求副總統萬斯把重心放在國內事務上，而不是與德黑蘭進行談判。他隨後接受採訪時表示，如有必要，不排除再次對伊朗發動打擊。

6、上周美國新領失業救濟人數增加9000人，至20萬人，高於市場預期的19.5萬人；前值由19.4萬人修訂為19.1萬人。

7、芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比警告，人工智能數據中心的大規模投資正逐漸推高整體經濟需求，可能令經濟出現過熱，促使美聯儲需要及早採取行動，防止通脹進一步根深蒂固。

8、美國聯儲局更新2027年聯邦公開市場委員會(FOMC)會議日程，原定於10月26日至27日舉行的會議將改為貨幣政策策略討論，不再進行利率表決，亦預計不會發布政策聲明。預計至2028年，全年8次會議中，只有6次會議會作出利率決策。

9、思科(CSCO.US)第一季營收的預測高於華爾街預期，當季營收185.2億美元，同比大增 24%，為思科近15年最大增幅；調整後每股收益1.40美元，同比增長40%，高於市場預期的1.33美元。

10、據《彭博》報道，Anthropic的IPO據悉獲得約六倍超額認購。另外，該公司推出Claude

Meetings測試版，允許Claude加入視像會議，實時回答問題、記錄會議筆記。

11、據《彭博》引述知情人士報道稱，馬斯克旗下的SpaceX與特斯拉正在推進合併談判，最快12

月宣布，雙方董事會和顧問正在敲定交易條款以及合併後的公司治理架構等事項。另外，SpaceX計劃投資740億美元在亞利桑那州和德克薩斯州建設兩座超級計算設施，以支持快速成長的人工智能業務。

12、美國貿易代表格里爾表示，中國正在部分履行與美國達成的協議，美國希望稀土供應量更大、速度更快。