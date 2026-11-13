13/11/2026 09:15

英偉達(US.NVDA)創辦人黃仁勳被爆出多宗婚外情，對象涉及客戶高層及公司下屬，事件引發嚴重的公司治理與國家安全疑慮，在董事會壓力下黃仁勳宣布辭去行政總裁及董事職務。英偉達股價周四曾重挫逾14%，收市仍跌4%，拖累納指下跌。美國總統特朗普指，美國不需要與伊朗達成協議，加上伊朗南部城市據報遭攻擊，油價先跌後升。加上美國最新一周申領失業救濟人數上升；而10月成屋銷售下跌，按年率計跌至375萬間，為2010年以來新低。美股周四盤中反彈乏力，道指最終收跌189點或0.36%，報52297點；納指跌0.39%，報25366點；標指跌0.35%，報7592點。

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*夜期低水數十點、中概追跌ADR低走*

反映中概股表現的金龍指數跌3.09%。阿里巴巴跌7.05%，報94.36美元；京東跌1.29%，報27.49美元；百度跌2.67%，報77.63美元；理想跌3.71%，報11.69美元；小鵬跌3.76%，報9.46美元；蔚來跌5.86%，報3.05美元；嗶哩嗶哩跌3.23%，報13.50美元。

恒指夜期收報23914，跌70點，低水95點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低1.92%，折合70.7港元；長和(00001)ADR較港低0.58%，折合68.9港元；騰訊(00700)ADR較港股低1.58%，折合392.5港元；小米(01810)ADR較港股低0.89%，折合29.7港元；港交所(00388)ADR較港股低0.43%，折合380.4港元；滙控(00005)ADR較港股低0.68%，折合139.7港元；友邦(01299)ADR較港股高0.12%，折合79.3港元。





*阿里騰訊下周出業績，恒指觀望料現水平整固*

昨天（12日）恒指全日低走，盤中最多跌逾300點，殺入牛證重貨區，較貼價的牛證三個組別合共有數百張被回收。不過，好友看好後市，最新牛證街貨總數不跌反升數百張至8967張。新增部分主要在較貼的幾個組別，惟重貨區遠撤至22500至22599，而且數量只有679張。熊證方面，數量略減至7830張，不過重貨區移前至24400至24499區間，該區亦是最多新增區，總數665張之中有582張屬於新增，反映淡友態度樂觀。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升24點，報23903，低水105點，預料恒指低開數十點。

黃仁勳請辭，長遠而言對英偉達以至美國AI發展蒙上陰影，此外，由於黃仁勳的其中一個情人黃樂身份敏感，或引起美國進一步加強對華晶片輸出的限制，反而有利港股晶片龍頭，如中芯(00981)及華虹(01347)，過去兩股皆炒作晶片自強概念，每當美國對華晶片設限，該兩股反而得益，值得留意。大市方面，昨天恒指雖兩度跌穿24000，最終收市都收復該大關，顯示港股低位展韌性。雖然港股短期缺乏利好消息，加上A股托市成效成疑，預料恒指大跌空間不多。加上下周有兩大權重科網股阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)放榜，市場觀望氣氛濃厚，預料恒指先在24000附近整固。

撰文：經濟通市場組