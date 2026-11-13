13/11/2026 17:45

滬深股市集體高開低走，滬綜指全日（13日）跌0.59%報3634.35點，本周微跌0.41%。深成指收低2.05%、創業板指挫3.32%。量能明顯萎縮，滬深兩市全日成交額1.66萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量2763億元或14%。兩市超4400隻個股下跌。全球股市動盪，英偉達風波放大科技板塊下行風險；A股算力硬件概念集體下挫，CPO、PCB方向領跌，英偉達概念走頹。石油板塊則走強，全日升2.3%。

亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行，國家主席習近平將主持會議並發表講話。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.6707，較上個交易日4時30分收盤價跌18點子。全日在6.6672至6.6744之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7152，較上個交易日升22點子，兩連升，創11月3日以來逾一周新高，較市場預測偏弱約400點。

今日新聞精選

1. 中國外交部發言人宣布：亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行，會議主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」。國家主席習近平將主持會議並發表講話。亞太經合組織工商領導人峰會將於11月17日至18日在深圳舉行，會議主題為「共促繁榮，共贏未來」。國家主席習近平將出席開幕式並作主旨演講。會議期間，習近平主席還將為與會各經濟體領導人或代表舉行歡迎宴會，並同外國領導人舉行雙邊會晤。

2. 國務院總理李強今日下午乘包機抵達泰國，展開為期三天的正式訪問。泰國總理阿努廷等到機場歡迎李強總理到訪，中國駐泰國大使張建衛也到機場迎接。李強表示，中泰地緣相近、文化相通，友誼源遠流長。期待此訪期間同泰方領導人就深化中泰全面戰略合作深入交換意見，推動中泰命運共同體建設不斷走深走實。

3. 彭博報道指，由英偉達前CEO黃仁勳外遇對象Alice Huang（黃樂）創立的中企，獲取禁售的英偉達先進AI芯片，並安裝在與其Megaspeed公司關聯的上海數據中心。在今日中國外交部記者會上，彭博記者就此提問，並追問在APEC峰會前夕，美方推動芯片法案阻止中企獲取海外算力是否違反中美貿易休戰協議。發言人毛寧表示不了解相關情況，重申反對濫用出口管制擾亂全球產供鏈，呼籲中美落實兩國元首共識，維護經貿關係穩定。

4. 衛報報道稱，中國已排除在2028年承辦第33節聯合國氣候變化大會（COP33）的可能性。根據《聯合國氣候變化框架公約》的規則，該年度的峰會應在一個亞洲國家舉行。經過數月討論後，北京作出了上述決定。據悉，印度也曾考慮申辦COP33，但最終放棄了這一想法。據該報報道，烏茲別克、南韓、印尼和泰國正在考慮申辦。

5. 海關總署廣東分署發布的最新數據顯示，今年首10月廣東外貿進出口9.8萬億元，已超過去年全年規模，比去年同期（下同）增長25.7%。其中，出口5.73萬億元，增長15.1%；進口4.07萬億元，增長44.6%。前10個月，廣東外貿規模佔全國比重達21.9%，較去年同期提升1個百分點。單10月，廣東進出口1.08萬億元、增長37.3%，增速較前9個月加快12.8個百分點。繼今年6月歷史首次突破萬億元大關後，廣東進出口月度規模已連續5個月超萬億元。

6. 外電消息，TikTok母企字節跳動擬以4000億美元的估值，回購最多60億美元股份，其估值相較去年回購時升2成。The information引述知情人士報道，字節跳動最近在一封致投資者的信中通報了這一要約，將回購價定為每股241.35美元。知情人士表示，字節跳動還提議將「上市或授予外部股東出售全部持股的權利」的截止日期推遲四年，至2030年12月11日。

7. 在「惠港16條」、跨境購房支付便利化政策推動下，港澳居民到大灣區內地購房的需求持續增長。財聯社報道指出，貝殼(02423)昨夜剛剛宣布品牌升級，今日新品牌形象宣傳即首發落地深圳羅湖、皇崗兩大口岸，定向拓展港澳客群置業業務，宣傳口號為「大灣區置業，貝殼更專業」。貝殼數據顯示，其深圳成交客戶中，港澳台及外籍群體佔比4.1%；中山、珠海門店過去一年服務超3000名港澳客戶在內地置業。

8. 大疆官網今日發布關於DJI大疆部分產品建議零售價調整的說明。大疆表示，受全球半導體及存儲等多項關鍵零部件成本持續大幅上漲的影響，經審慎評估，大疆將於2026年11月18日00:00起，對部分產品的建議零售價進行調整。調整涉及的具體產品型號及價格，以DJI官方商城商品詳情頁展示為準。11月上旬，多地大疆授權門店傳出消息，稱Pocket 4、Pocket 4P及NANO全系列將於11月18日起上調售價，最高漲幅達13%，單台最高上漲500元。

撰文：經濟通中國組