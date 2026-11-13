15/11/2026 13:29

美國通脹展現強勁黏性，剛公布的10月份消費物價指數（CPI）升幅高於市場預期，令市場對聯儲局重啟緊縮周期的預期急劇升溫，聯儲局理事沃勒警告，12月可能需要一次性加息50個點子，高息環境勢將延續。本港多間銀行紛紛上調港元定期存款年利率，以搶佔更多港元資金。

平安數字銀行1個月最高20厘

平安數字銀行推港元定存優惠，1個月港元定存高達20厘，適用於「新客定存勁爆賞」，合資格新客戶開戶時輸入指定渠道獲得的推薦碼並成功開立1個月定期存款，首8萬可享20厘存款年利率（包括基本利率及額外利率）。存款額100元至8萬元。

華僑1個月最高5.5厘，一年期加至3.6厘

華僑銀行推出「理財尊享定期存款優惠」，1個月港元定存最高5.5厘，客戶於推廣期內，完成合資格投資交易及／或成功申請合資格人壽保險保單，以新資金開立定期存款，即可享定期優惠利率。另外，華僑6個月、9個月及12個月港元定存年息，分別上調至3.3厘、3.4厘以及3.6厘，起存額由10萬元起，適用於「宏富理財私人」客戶以新資金透過分行辦理。

建行亞洲上調3個月、6個月以及12個月港元定存年息，均上調至3.1厘，起存額為100萬元，適用於客戶透過網上銀行應用程式以新資金敘造。

大象銀行6個月及一年期加至3厘及3.3厘

數字銀行方面，大象銀行6個月及12個月港元定存年息，分別上調至3厘及3.3厘，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

定期存款 | 華僑銀行推新優惠1個月港元定存最高5.5厘，信銀國際一年期加至3.4厘

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

立即去片：https://youtu.be/Um1T7FAxvFY

[youtube width=630 height=355]https://youtu.be/Um1T7FAxvFY[/youtube]

撰文：經濟通採訪組