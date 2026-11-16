16/11/2026 17:24

內地今早（16日）公布「三頭馬車」經濟數據全遜預期，其中10月社會消費品零售總額按年僅增0.4%，國家統計局指，供強需弱仍突出，需深挖內需潛力。記得上月尾召開的五中全會也強調要深入挖掘內需潛力，其後內需股憧憬再獲政策扶持，反覆回升，今日也在數據欠佳下反而繼續造好，其中餐飲股及乳業股表現突出，海底撈(06862)及蒙牛乳業(02319)曾齊升半成，後者更創52周新高。內需股近期明顯跑贏大市，哪些股份最值博？

（Shutterstock圖片）

內地10月社會消費品零售總額增0.4% 商品零售額增0.3%餐飲收入增0.7%

國家統計局今日公布，10月份，社會消費品零售總額46463億元（人民幣．下同），同比增長0.4%，遜於市場調查預估中值0.8%。其中，除汽車以外的消費品零售額43162億元，增長2.5%。1-10月份，社會消費品零售總額416464億元，同比增長1.0%。其中，除汽車以外的消費品零售額383811億元，增長2.8%。

按消費類型分，1-10月份，商品零售額369261億元，同比增長0.9%；餐飲收入47203億元，增長2.2%。10月份，商品零售額41228億元，同比增長0.3%；餐飲收入5235億元，增長0.7%。1-10月份，全國網上商品和服務零售額169811億元，同比增長3.7%。其中，網上商品零售額107274億元，增長2.9%；在網上商品零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長15.3%、1.8%、0.1%。網上服務零售額62537億元，增長5.0%。

國統局：供強需弱仍突出需深挖內需潛力 分析：料全年GDP仍增逾4.5%

國統局指，總的來看，10月份國民經濟總體平穩，延續動能向新、結構向優的發展態勢，但國際環境不穩定不確定因素較多，國內供強需弱仍較突出，部分企業生產經營困難，經濟穩中向好基礎還需鞏固。下階段要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推進各項政策落地見效，深入挖掘內需潜力，持續優化供給，進一步深化改革開放，增強發展動力活力，有效保障和改善民生，推動經濟持續向新向優向好發展。

澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬指，數據全線走弱反映「9.28」政策措施（即9月底出台的一攬子穩經濟措施）落地進度仍然偏慢。惟10月單月數據難以動搖全年增長大局，仍預期今年全年GDP增速可保持在4.5%以上，達成全年增長目標。而當前北京政策重點已轉向中美關係及部署2027年工作，預計年內不會再出台新的刺激措施。

NG大中華區首席經濟學家宋林直言，今年很可能是疫情以來消費表現最差的一年，未來或需採取新方式提振消費。凱投宏觀(Capital Economics)中國經濟學家Nguyen Hoang Nam亦指，「以舊換新」政策覆蓋的耐用品銷售繼續快速下降，同時其他商品銷售同樣轉弱，反映消費疲軟正變得更加廣泛。

秋假出行帶來親子消費小高峰 東方證券：餐飲為受益板塊之一

個別消費板塊消息方面，11月中旬，多地中小學秋假銜接周末形成連休窗口期。上週末（11月14日至15日）秋假集中出行帶來親子消費小高峰，美團(03690)數據顯示親子門票預訂量同比增長72%，對餐飲消費場景形成間接提振。央廣網消息顯示，來自放秋假地區的親子訂單同比增長70%，酒店預訂量環比增長超五成。攜程(09961)數據則顯示，12個秋假省份的親子訂單同比增長33%，親子消費增長51%。

東方證券的研報明確把餐飲列為秋假受益板塊之一，邏輯是「出遊帶動目的地與家庭聚餐需求」，屬於客流的溢出效應。

（AP圖片）

散奶價淡季不淡反超合同奶價 國信證券：原奶將迎2至3年漲價周期

11月本是原奶傳統淡季，散奶價格卻較合同奶價出現明顯倒掛，反映供應趨緊。合同奶價數據持續驗證上行趨勢，截至11月5日，主產區合同奶價升至3.11元/公斤，同比上漲3%；山東生乳均價3.16元/公斤，同比上漲4.29%，創2025年以來新高。而奶牛存欄去化仍在延續，截至10月末全國奶牛存欄579.1萬頭，較2024年2月高點累計去化約69.4萬頭。

國信證券認為，在前期後備奶牛去化和下游深加工產能釋放共振下，原奶價格在2026年四季度將迎來2至3年的漲價周期。廣發証券指，合同奶價預計溫和上行，頭部乳企成本壓力平緩，後續可通過促銷和產品結構提升維持盈利。開源證券推薦優然牧業(09858)，認為其奶價有望企穩上漲、肉牛價格穩步上漲，業績拐點已到來。

何啟俊：數據差反可憧憬政策扶持 特別看好蒙牛另可揀康師傅

（何啟俊）

富途證券高級分析師何啟俊指，相對大市及科技股，近期內需股走勢較好，相信原因有二，包括科技股表現差，資金就重投必需性消費股，此類型股份與經濟周期關係沒那麼密切，且防守性相對好，因今年大部分時間落後；另在「三頭馬車」或零售數據那麼差的狀況下，相信市場會有些憧憬臨近年底中央召開的一些較高層經濟會議部署明年的經濟策略時，會有多些提振內需的措施出台，繼續支持經濟穩定發展。

而在一眾內需股中，何啟俊特別看好蒙牛，儘管其股價已由低位反彈不少。他解釋，早幾年原奶供應太多，記得疫情後內地有段時間追捧過乳製品，令上游原奶供應非常充足，甚至供過於求，但經過兩三年調整後，內地原奶供應減少，早一兩月起原奶價格也結束了連續5年的下跌周期，自那時開始蒙牛開始反彈。蒙牛作為乳業龍頭，業務包含上中下游，會受惠整個行業產業鏈的供需平衡，而作為龍頭，在成本及規模效益方面表現會較好，受惠程度更高。以蒙牛近期勢頭可繼續跟進，後市再向上行機會頗大，若未有貨可待其回至22元邊吸納，短期可以24至25元為目標。至於海底撈，其勢頭似乎麻麻，若想部署其他內需股，可揀較強勢的康師傅(00322)，近期亦見其跑贏大市，可於大概13元吸納，短期目標先看前浪頂14.14元。

內需股今日普遍造好，海底撈升5.24%收報10.44元，百勝中國(09987)升2.33%報396元，九毛九(09922)升0.61%報0.82元，呷哺呷哺(00520)升5.53%報0.248元，蒙牛升4.38%報22.88元，優然牧業升5.96%報4.09元，現代牧業(01117)升2.42%報1.48元，潤啤(00291)升3.62%報21.2元，青啤(00168)升0.97%報41.78元，安踏(02020)升1.96%報80.65元，李寧(02331)升2.52%報15.45元，特步(01368)升1.11%報3.64元，康師傅升1.1%報13.78元，農夫山泉(09633)升2.73%報46.6元，統一企業中國(00220)升1.55%報8.535元，海爾智家(06690)升1.05%報21.14元，美的(00300)升0.98%報102.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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