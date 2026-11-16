16/11/2026 17:35

內地最新公布10月三頭馬車數據均遜預期，單月工業增加值同比增4.8%，單月社會消費品零售總額同比僅增0.4%，首10月固定資產投資同比下降8.1%。數據未算理想，反倒刺激下月政治局會議及中央經濟工作會議對提振經濟的預期，內銀股領升，恒生指數全日收報23753，升116點或0.5%，主板成交超過1741億元。恒生中國企業指數收報7981，升44點或0.6%。恒生科技指數收報3801，跌11點或0.3%。值得留意的是本周有多家重磅科網企業放榜，北水今日結束連續三日淨流入趨勢，沽出42億元。

新世界(00017)提出「1供11」世紀供股，股價今日復牌即跌40.76%，報2.885元。

康方生物(09926)美國合作夥伴Summit Therapeutics日前宣布，已收到美國食品藥物管理局（FDA）發出的完整回覆函，康方核心藥物依沃西的首項美國上市申請暫時遭拒絕。康方生物全日大跌22.11%，報64.1元。

亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行，中方確認中國國家主席習近平將同俄羅斯總統普京、美國總統特朗普舉行中俄美元首會晤。政策市預期下內銀走高，工行(01398)升2.15%，報8.09元，建行(00939)升1.71%，報10.68元，農行(01288)升1.53%，報6.975元，中行(03988)揚1.51%，報6.375元。

科網股業績前表現個別，阿里(09988)跌0.44%，報90.15元，騰訊(00700)升0.98%，報390.4元，百度(09888)升1.42%，報75.25元，美團(03690)升2.51%，報71.55元，京東集團(09618)升1.03%，報108.1元。

海外半導體板塊繼續受英偉達風波影響，日韓台股均受挫，本港AI硬件板塊捱沽，聯想集團(00992)跌5.9%，報16.58元，中芯(00981)跌5.03%，報46.08元，華虹(01347)跌4.43%，報69.1元，建滔積層板(01888)跌6.04%，報24.88元，長飛光纖光纜(06869)瀉一成，報79.65元，瀾起科技(06809)跌9.45%，報163.8元，兆易創新(03986)跌8.41%，報263.6元。

Anthropic啟動IPO據報已超購5倍，大模型雙雄下跌，智譜(02513)跌13.42%，報353.6元，MiniMax(00100)瀉18.04%，報124.9元。

內地消費復甦差過預期，內需股走強，海底撈(06862)升5.24%，報10.44元，蒙牛乳業(02319)升4.38%，報22.88元，潤啤(00291)升3.62%，報21.2元，農夫山泉(09633)升2.73%，報46.6元，萬洲國際(00288)揚2.66%，報6.945元，李寧(02331)升2.52%，報15.45元。

內地首十月地產投資續創歷史最大降幅，內房股走低，萬科企業(02202)跌2.92%，報1.995元，碧桂園(02007)瀉5.43%，報0.122元，龍湖(00960)跌2.16%，報3.845元，融創中國(01918)跌5.41%，報0.35元，潤地(01109)跌0.6%，報29.74元，中海外(00688)跌1.97%，報11.95元。

恒指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中芯。國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及康方生物。科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及智譜。

撰文：經濟通市場組