16/11/2026 19:07

多家本地銀行上調港元定存息及推出新優惠，當中，南商上調3個月港元定存年息至高達3.68厘，存額由10萬元至500萬元，適用於「多元配置．多元賞息」，合資格客戶於推廣期內成功認購基金或股票掛勾產品或一手巿場債券或投保人壽保險即可享有定期優惠。

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數字銀行方面，大象銀行亦上調12個月港元定存年息至3.35厘，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

平安數字銀行推限時「股票『息』賺升級賞」優惠，實現港股定存理財雙贏，客戶透過平安數字銀行App成功進行合資格港股交易，即可賺取額外2厘年利率的一個月港元定存年利率加息券，最高可獲4張，輕鬆將股票交易與存款高息一併「升級」。

由即日起至2026年11月30日，客戶透過平安數字銀行App成功進行合資格港股買入交易，即可根據累計交易筆數，獲發額外2厘年利率的一個月港元定存年利率加息券，最高可獲4張定存加息券。

截至2026年11月13日，以客戶開立4筆定期存款且累積存款總額合共為100萬元為例，並以現行一個月港元定期為2.25厘年利率加使用定存年利率加息劵所獲得額外2厘年利率，即可享1個月港元定存年利率高達4.25厘。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組